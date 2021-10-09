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"أصابع كورونا".. طبيب يكشف أعراض جديدة للإصابة بـ"كوفيد 19" (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الإصابة بفيروس كورونا لها أعراض مختلفة، ومنها الإحمرار في العين وحكة في الجلد.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، إلى أن أصابع كورونا تعد عرض جديد للإصابة بالفيروس، ويتم مناقشته وبحثه حاليا، حيث وجد أن بعض من يصابوا بكورونا يحدث لهم إحمرار في أصابع القدمين، وبعض التقرحات، وظهور بثور عليها، ويمكن أن تحدث نفس الأعراض في أصابع اليدين، وتظهر هذه الأعراض خلال أسبوع من الإصابة.

وأوضح رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن العلماء مازالوا يبحثون أعراض كورونا المختلفة، حيث جاري دراسة كل عرض يظهر للإصابة بفيروس كورونا.

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مصر كورونا اطباء أعراض كورونا إصابات

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