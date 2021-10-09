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رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى الجزائر

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:48 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
وكالات

بدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى الجزائر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، نفى المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي يوم الاثنين الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحادث سير أدى لمصرعه.

 

ووصف المركز الإعلامي هذه الأخبار بـ"العارية عن الصحة".

 

كما أكد أن عقيلة صالح بصحة جيدة، واستنكر تناقل هذه الشائعات والأخبار الزائفة وطالب كافة وسائل الإعلام باستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

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