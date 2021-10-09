نرمين الفقي عن تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية: "مبروك لكل الزملاء"

وجهت الفنانة نرمين الفقي، رسالة للفنانين الذي تم تكريمهم في مهرجان الفضائيات العربية والذي لم يتم تكريمهم أيضاً وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت الفنانة نيرمين الفقي صور لها أثناء تكريمها في المهرجان وعلقت عليها قائله:"يومكم جميل أن شاء الله من فعاليات مهرجان العربيه تكريمي عن مسلسل النمر، جائزة التميز والإبداع مبروك لكل الزملاء التي تم تكريمهم أو لم يتم لأن النجاح لكل من اجتهد وتعب".





مسلسل النمر بطوله كل من محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، ولاء الشريف، أحمد حلاوه، خالد أنور، بيومي فؤاد، محمد مهران، إخراج شيري عادل.