القبض على المتهم بالإتجار في المواد المخدرة بعين شمس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة نارية - كمية من مخدر الهيروين والحشيش- هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.