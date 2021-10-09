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القبض على المتهم بالإتجار في المواد المخدرة بعين شمس
السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:57 م
هايدي شعبان
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة نارية - كمية من مخدر الهيروين والحشيش- هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.