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بالتعاون مع 50 شركة.. محافظ الجيزة يفتتح ملتقى توظيفي للشباب

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:58 م
جانب من الملتقى التوظيفي
جانب من الملتقى التوظيفي
إسماعيل منطاوي
افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ملتقى توظيف الشباب المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي لتوفير ٦ آلاف فرصة عمل في مختلف التخصصات بالتعاون مع ٥٠ شركة من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

وقال المحافظ إن الملتقى يتم بالتعاون مع مديرية القوى العاملة والغرفة التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ويوفر فرص عمل للشباب حاملي جميع المؤهلات سواء عليا ومتوسطة، إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسي (بدون مؤهل ) وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل فى المجال الذى يريده حيث يشارك في الملتقي شركات تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والتحاليل والالكترونيات والمنسوجات والجودة والامن والماكولات والالبان والمطاعم والحاسب الآلي.
 
وعقب الافتتاح حرص المحافظ علي تفقد أروقه الملتقي لمتابعه إقبال الشباب والاستماع منهم عن ابرز اهتماماتهم وآرائهم في فرص العمل المتاحة من خلال الملتقي مؤكدًا انه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة فى العمل، مشيرًا أن الشركات والجهات المشاركة في الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل.

أكد المحافظ أنه سيتم التواصل مع الشباب بعد حصولهم على الوظيفة لمساعدتهم في حل اي معوقات قد تواجههم.

رافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ والمهندس محمد امبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وعزه وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

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وظائف خالية محافظ الجيزة يفتتح ملتقى توظيفي للشباب فرص عمل

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