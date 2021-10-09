التحقيق في مقتل شاب إثر رصاصة طائشة بكرداسة

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق في مقتل شاب، إثر طلقة طائشة بكرداسة، نتيجة مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات بينهما.



وأفادت التحقيقات، أن المشاجرة بين الشخصين كانت أمام منزل المجني عليه، وخلال وقوفه بنافذة منزله، أصيب برصاصة طائشة من أحد طرفي المشاجرة



وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري في كرداسة.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، وخلال المشاجرة أطلق أحد الأشخاص أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه أمام مسكته.



تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



