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تكريم أبناء الشهداء في اليوم الأول للدراسة بدمياط (صور)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:00 م
جانب من الاحتفاء بأبناء الشهداء
جانب من الاحتفاء بأبناء الشهداء
دمياط - عهود أبويوسف
في لفتة إنسانية، وجهت مديرية أمن دمياط بإشراف اللواء حسام بدره، مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط، وفود إلى منازل أبناء شهداء الوطن لمصاحبتهم إلى المدارس المقيدين بها لتكريمهم في أول أيام الدراسة لتعميق الشعور لديهم ولذويهم بحرص الدولة على رعايتهم مما يحقق أصداء إيجابية بنفوسهم تدفعهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وللتأكيد على أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

ومن جانبه، ألقى عبد الرازق الزيني، وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، كلمة فى طابور الصباح بمدرسة الدكتور محمد حسن الزيات الابتدائية عن حرب اكتوبر 1973 وفضل شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة وسلامه وطننا الغالي مصر.. وألقي عبدالعليم جمعة، مدير إدارة دمياط التعليمية كلمة عن ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 بمدرسة دمياط التجريبية المطورة ألقى عبد العليم جمعة ودور الشهيد الذي ضحى بنفسه من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات، اللواء حسام بدره، مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط، وعادل عبد التواب عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وإشراف عبد الرازق الزيني وكيل المديرية، وبحضور يحي توما، مدير عام الخدمات، وعبد العليم جمعة، مدير عام إدارة دمياط، ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بدمياط، وجهاد عيد، مدير إدارة التعليم الابتدائي، وحسام اللبان، مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائي، وبحضور المقدم عمر الشريف، والرائد عمرو الشوري، والملازم أول زياد الحفناوي.
تكريم أبناء الشهداء في اليوم الأول للدراسة بدمياط (صور)
تكريم أبناء الشهداء في اليوم الأول للدراسة بدمياط (صور)
تكريم أبناء الشهداء في اليوم الأول للدراسة بدمياط (صور)
تكريم أبناء الشهداء في اليوم الأول للدراسة بدمياط (صور)
تكريم أبناء الشهداء في اليوم الأول للدراسة بدمياط (صور)
تكريم أبناء الشهداء في اليوم الأول للدراسة بدمياط (صور)
تكريم أبناء الشهداء في اليوم الأول للدراسة بدمياط (صور)
تكريم أبناء الشهداء في اليوم الأول للدراسة بدمياط (صور)

الكلمات المفتاحية

دمياط حرب أكتوبر تكريم ابناء الشهداء

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