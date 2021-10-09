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كشف ملابسات واقعة مقتل شخص بمطروح

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:02 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبدالحفيظ
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم وبها إصابات بالرأس وعُثر بالقرب منها على شريط قماش وسكين ولا توجد ثمة متعلقات شخصية، وفـى وقتٍ لاحق حضر للقسم (عامل، مقيم بدائرة القسم) وأبلغ بإختفاء والده وأدلى بمواصفات تُشبه مواصفات الجثة المعثور عليها، وبعرض الجثة على الـمُبلغ تعرف عليها وقرر أنها لوالده وأضاف بتغيبه منذ عدة أيام وفقد هاتفه المحمول.

و تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمطروح أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه على شراء قطعة أرض فقام بإستدراجه لمسكنه، وحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب بإستخدام "جاكوش" فأودى بحياته، وعقب ذلك إتصل بالمتهم الهارب لمساعدته فى نقل الجثة بإستخدام (تروسيكل "بدون لوحات معدنية".. وقاما بتوثيق الجثة بالشريط القماش المعثور عليه ووضعها بمركبة "التروسيكل" وإلقائها بمحل العثور وإستخدام السكين فى قطع الشريط المشار إليه وتخلصا من الهاتف بإلقائه بالطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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كشف ملابسات مقتل شخص إدارة البحث الجنائى بمطروح

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