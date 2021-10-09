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"عايز أروح عند بابا".. تلميذ يفاجىء محافظ الدقهلية أثناء جولته (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرضت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية عبر "الفيسبوك"، مقطع فيديو لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، يرصد جولته التفقدية على عدد من المدارس بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية في يومها الأول.

وفوجىء محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، خلال جولته في مدرسة "منية سندوب" الابتدائية، بطفلا بالصف الأول الابتدائي يبكي مناشدا إياه أن يساعده في الذهاب لمنزله.

وحاول المحافظ تهدئة الطفل، قائلا: "إنت شاطر وممكن متعيطش، شايف زمايلك محدش بيعيط"، ليرد الطفل باكيا: "أنا عايز الواجب وأروح عند بابا".

وردت معلمة الفصل على الطفل، "حاضر هكتبلك الواجب وبابا هيجي دلوقتي"، وقبل محافظ الدقهلية رأس الطفل لتهدئته.

الكلمات المفتاحية

مدارس محافظ الدقهلية محاف طفل بداية العام الدراسي الجديد

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