تأكد غياب نجم منتخب إيطاليا أمام بلجيكا





تلقى المنتخب الإيطالي ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية بتأكد غياب واحد من أبرز نجوم الأتزوري عن مواجهة المنتخب البلجيكي يوم غدًا الأحد لتحديد هوية الفائز بالمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية.





غياب كالابريا عن مواجهة إيطاليا وبلجيكا





وقال موقع " فوتبول إيطاليا " أن دافيد كالابريا الظهير الأيمن للأتزوري تأكد غيابه عن مباراة بلجيكا وذلك بسبب إصابة عضلية.





وأشار الموقع أيضًا إلى أن كالابريا تم إستبعاده من قائمة المنتخب وسيعود إلى ميلان من أجل إجراء بعض الإختبارات لتقييم الحالة وفترة الغياب عن الملاعب.





ويستعد الميلان لموجهة هيلاس فيرونا السبت القادم في الجولة الثامنة من الدوري الايطالي قبل مواجهة بورتو يوم الثلاثاء التالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.