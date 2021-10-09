تطعيم 82914 من العاملين بالإدارات التعليمية في القليوبية



وشدد المحافظ، علي ضرورة التأكيد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس، ومتابعة التطعيم بلقاح كورونا لجميع العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة، والانتهاء من تلقي جميع العاملين للقاح كورونا.



كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق التباعد بين الطلاب وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة حرصا على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب، ومتابعة وصول الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



كما وجه المحافظ، بضرورة المرور على المدارس للتأكد من حالة النظافة العامة ونظافة خزانات المياه أعلى المدارس وجاهزية الأثاث المدرسي لاستيعاب الطلاب بجميع المدارس في كافة المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، مؤكدا على المتابعة الجادة بشأن التغذية المدرسية والفئات المستهدف تغذيتها ضمانا لصحة وبنية جسمانية سليمة لأبنائنا الطلاب وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وتوفير الزائرة الصحية بجميع المدارس وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية وتسيير القوافل الطبية خلال العام الدراسي من أجل سلامة وصحة الطلاب.



ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلبة في المرحلة الابتدائية للعام الدراسى الحالى حوالي 69721 طالبا وطالبة، والمرحلة الإعدادية 342 ألفًا و467 طالبا وطالبة، والمرحلة الثانوية 100 ألف و650 طالًبا وطالبة.

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه جرى تطعيم 82914 من العاملين بالإدارات التعليمية بالمحافظة بلقاح كورونا، وجاري تطعيم باقي العاملين، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، موضحًا إلى أنه وجه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، بمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد، والمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.