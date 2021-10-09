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الزمالك يجري مسحه لفريق الاول قبل السفر لكينيا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

يخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والجهاز الفني والجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا  للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل السفر إلى كينيا، استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية مساء اليوم الجمعة أمام فريق الاتحاد الليبي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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