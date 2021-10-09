"التموين": الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 5 أشهر

صرح علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر، بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 5 أشهر.





جاءت تصريحات على مصيلحي خلال افتتاح مجمع الخدمات النموذجي للخدمات بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأفادت وزارة التموين في بيان صحفي، أن على المصيلحى وزير التموين، وابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،وممدوح غراب محافظ الشرقية افتتحوا اليوم، مجمع نموذجى بمدنية الزقازيق بمحافظة الشرقية يقدم جميع خدمات وزارة التموين.





وتتضمن تلك الخدمات بحسب الوزارة "خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك ، خدمات الدمغة والموازين ، خدمات بطاقات التموين ".





ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.





وقال المصيلحى، إن المجمع النموذجي المميز بالزقازيق يعد ثانى مجمع خدمات للوزارة من نوعه على مستوى الجمهورية بعد افتتاح مجمع نموذجى أيضا خلال الأسابيع الماضية فى بورسعيد، وأن هذا المجمع يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية‪ ‬والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية.





من جانبه أوضح إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المجمع النموذجي يقع علي مساحة حوالى 450 م2 وهى أكبر مساحة لمقر تقديم خدمات وزارة التموين ويقدم كافة خدمات الوزارة "تحت سقف واحد" من خلال عدد 12 "شباك خدمة" ،وبطاقة استيعابية قد تصل إلى 12 ألف معاملة شهرياً.





ولفت، إلى مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة داخل المجمع .





كما افتتح على المصيلحى، من مقر مجمع خدمات وزارة التموين بالزقازيق عبر الفيديو كونفرنس عدد 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجارى فى كلً من مناطق 6 اكتوبر والجيزة و في مول العرب ، في ضوء أول افتتاح سجل تجارى مميز فى المولات التجارية .







