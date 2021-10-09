Advertisements

شاهد..أحدث ظهور لـ فيفي عبده في إيطاليا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:11 م
فيفي عبده
فيفي عبده
نادين نجدي
نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".


كانت فيفي في الفيديو ترقص على أغنية "البنت الجامدة " للنجم محمود الليثي، علقت على الفيديو قائلة:" من إيطاليا".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من ميار الغيطي، سامح الصريطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.
شاهد..أحدث ظهور لـ فيفي عبده في إيطاليا
شاهد..أحدث ظهور لـ فيفي عبده في إيطاليا

الكلمات المفتاحية

مصر مشاهير فيفي عبده فن ايطاليا الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الأهلى يحدد اليوم موعد انتخابات النادى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق ناري من ميسي عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من كيروش بعد الفوز على ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ ساعة

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم الفريق لتعديل عقده خلال الفترة المقبلة

منذ ساعة و 28 دقيقة

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من محكمة الإرهاب بشأن محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 15 ساعة

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

حالة من القلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| حبس المتهمين بواقعة فيديو "السجود للكلب" سنتين وغرامة 100 ألف جنيه

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بعد 24 ساعة من حادث محطة مصر.. فيفي عبده ترقص بالأسود (فيديو)

فيفي عبده تغازل جمهورها بصورة جديدة لها عبر "إنستجرام"

فيفي عبده تكشف عن تفاصيل مرضها وتُعلق:"ضهري واجعني ومكنتش قادرة أمشي على رجلي"

فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ"كورونا" وتطلب من جمهورها الدعاء

غدًا.. حورية فرغلي تُجري عملية جراحية ثالثة في أنفها

"أول يوم أنزل"..فيفي عبده في حفل الهضبة بالساحل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

11:00 ص

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

07:28 م

قرار عاجل من محكمة الإرهاب بشأن محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة

12:35 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements