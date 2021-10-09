شاهد..أحدث ظهور لـ فيفي عبده في إيطاليا

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".





كانت فيفي في الفيديو ترقص على أغنية "البنت الجامدة " للنجم محمود الليثي، علقت على الفيديو قائلة:" من إيطاليا".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من ميار الغيطي، سامح الصريطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.