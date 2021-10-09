الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس غدا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا مهما بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد الموافق 10-10-2021.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، ي سود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.