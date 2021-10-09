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في خطوات.. مترو الأنفاق يتيح استمارة الاشتراكات للطلاب إلكترونيا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:00 م
مترو الانفاق - أرشيفية
مترو الانفاق - أرشيفية
محمد ممدوح
أطلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، خدمة جديدة تتيح للطلبة بمختلف المراحل الدراسية الحصول على استمارة الاشتراكات بطريقة إلكترونية، بتحميلها من داخل الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي اضغط هنا.

للدخول على الموقع الرسمي للشركة للاستفادة من باقي الخدمات على الرابط التالي اضغط هنا على أن يتم تحصيل تكلفة الاستمارة المطبوعة عند استخراج الاشتراك.

وللطلبة الذين لم يتمكنوا من طباعة الاستمارة يمكنهم الحصول عليها من خلال مكاتب الاشتراكات أو مكاتب التذاكر بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني، والتي تعمل على مدار ساعات التشغيل، وجاءت الموافقة على هذا القرار تيسيرا وتسهيلا على أبنائنا الطلبة مستخدمي اشتراكات المترو الذين يستقلون خطوط المترو بشكل منتظم وحفاظا عليهم خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا. وتنفيذا لرؤية الشركة في توفير الوقت والجهد والاستفادة من اتجاه الدولة المصرية في دعم التحول الرقمي.

وأعلنت الشركة في بيانها التعليمات الخاصة باستخراج الاشتراكات الخاصة بالطلاب بجميع المراحل التعليمية على أن يتم استيفاء بيانات استمارة ٢٥٦ لطلب الاشتراك بالصورة الشخصية واعتمادها من الجهة الدراسية بختم شعار الجمهورية، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية أو صورة شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

ويتم اعتماد الصور الشخصية المرفقة (عدد ٢ صورة حديثة) بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة والصورة الأخرى معتمدة من الخلف، إرفاق صورة كارنيه العام الدراسي الحالي أو إيصال المصروفات، يتم استخراج اشتراك الطلبة من محل الإقامة إلى مقر الدراسة فقط.

واختتمت الشركة بيانها بأنه تيسيرا على أبنائنا الطلبة والطالبات تم فتح منفذ جديد لاستخراج الاشتراكات بمحطتي منشية الصدر وعزبة النخل بالخط الأول بالإضافة لمكاتب الاشتراكات الحالية بالخطين الأول والثاني والتي تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وسيمتد مواعيد العمل بمكاتب الاشتراكات اعتبارا من السبت الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢١ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، بمحطات الخط الأول وهى ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - الشهداء ١ - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة - المرج الجديدة ).

وكذا بمكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الثاني وهى ( كلية الزراعة - المظلات - سانت تريزا - روض الفرج - مسرة - الشهداء - العتبة - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب).

ومن جانبه أضاف أحمد عبد الهادي، متحدث الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق، أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب منذ تولى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وأن العمل داخل مرفق مترو الأنفاق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات الممكنة التي تليق بمستخدمي مترو الأنفاق.

ويناشد جمهور الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة.

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