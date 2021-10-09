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عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:00 م
الأهلي
الأهلي
محمد أيمن
إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تجديد عقد واحد من أبرز نجوم القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.

الأهلي يستقر على تعديل عقد أفشة 

وقال مصدر خاص داخل القلعة الحمراء أن محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق إتفق مع المسؤولين على زياده راتبه في الموسم إلى ثمانية ملايين جنية بدلاً من خمسة ملايين في الموسم الواحد.

وجاء سبب زيادة عقد اللاعب بعد توصية من لجنة التخطيط نظير جهود اللاعب وأنه بات واحد من أهم العناصر بالقلعة الحمراء.

الكلمات المفتاحية

الدوري المصري الاهلي أفشة

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