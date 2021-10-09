لابورتا يستبعد مرشح جديد لخلافة كومان في تدريب برشلونة





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إستبعد مرشح جديد لخلافة كومان في تدريب البلوجرانا.





إستبعاد مارتينيز من خلافة كومان في برشلونة





وقالت شبكة Esport3 الإسبانية أنه تم إستبعاد روبيرت مارتينيز من قائمة المدربين المحتملين لخلافة الهولندي كومان في تدريب برشلونة في حالة قالته والتي باتت قريبة بسبب سوء النتائج.





في الوقت الذي أشارت فيه الصحيفة أن إستبعاد مارتينيز جاء بسبب خسارة بلجيكا من المنتخب الفرنسي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية خاصةً أنه لم يقدر على إستغلال تقدمه بنثائية نظيفة.