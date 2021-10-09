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الإعدام لسائق قتل شقيقته حرقًا بسبب خلاف على الميراث بالقليوبية

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:11 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق سائق توك توك للمفتي، لاتهامه بقتل شقيقته بإلقاء بنزين عليها وحرقها فى منزلها بقرية كوم أشفين بمركز قليوب، ما تسبب في مصرعها بالحال، بسبب الخلافات معها ومع والدته على الميراث.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد رفعت النجار، وكامل عادل حجازي، وأمانة سر رضا فتحى جاب الله.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي أجهزة أمن القليوبية بلاغًا من "سعدية.ع"، 67 عامًا، بالعثور على جثة ابنتها "ثنية.ع.خ"، 31 عامًا، جثة هامدة، إثر حريق شب فى غرفتها بالمنزل.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث جنائى قاده إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة شقيق المجنى عليها ويدعى "ر.ج.ع" سائق توك توك، 36 سنة، وأُلقي القبض على المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، حيث سكب البنزين على شقيقته أثناء نومها فى منزلها، وأشعل النيران فيها بسبب خلافات مع والدته وشقيقته على الميراث، وفر هاربًا.

وجرى إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد مناظرتها فى الطب الشرعي، وبيان الإصابات التى لحقت بها وسبب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال والدة المجني عليها والمتهم، والتي أقرت أن ابنها حرق شقيقته، وسكب عليها البنزين بسبب خلافات الميراث، فقررت النيابة حبسه وإحالته للمحاكمة التي قضت بحكمها السابق.

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محكمة جنايات شبرا الخيمة خلاف على الميراث القليوبية الإعدام لسائق قتل شيقته

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