رئيس جامعة عين شمس: تطعيم 70 ألف طالب و95% من المدرسين (فيديو)

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن هناك تواجد حقيقي للطلاب بأول يوم بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا أن يستمر هذا التواجد، وان يكون العام الدراسي الحالي أنجح من جميع الأعوام السابقة.



وأضاف "المتيني"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أننا اكتسبنا خبرة كبيرة في تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خلال العامين الماضيين، مشددًا على أن هذه الإجراءات مستمرة والتي تتمثل في التعقيم الكامل للمباني صباحًا وفي نهاية اليوم الدراسي، مع تطبيق التباعد الاجتماعي ومنع دخول الجامعة بدون ارتداء الكمامة.



وتابع رئيس جامعة عين شمس، أنه تم البدء في تطعيم 95% من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والبالغ عددهم 14 ألف عضو، و40 ألف عامل وعاملة وتمريض بمستشفيات الجامعة بلقاح كورونا، موضحًا أن تطعيم الطلاب كان يمثل التحدي الأكبر؛ لكون جامعة عين شمس الأكثر كثافة في عدد الطلاب على مستوى الجمهورية، وعندما تم توفير كميات كبيرة من اللقاحات بداية سبتمبر الماضي، تم تطعيم حوالي 70 ألف طالب من بين 200 ألف طالب، منوهًا بأن قرار منع الدخول بدون الحصول على اللقاح سيتم استثناء الطلاب منه لمدة أسبوعين فقط لحين الانتهاء من تطعيم باقي الطلاب بـ 19 نقطة تطعيم على مستوى الجامعة منذ 8 صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

