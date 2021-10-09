Advertisements

وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر النصف آلي بشبشير الحصة (صور)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:21 م
جولة الوزير والمحافظ
جولة الوزير والمحافظ
أيمن يحيي
تفقد المحاسب السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المجزر النصف آلي بشبشير الحصة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

استمع الوزير والمحافظ ومرافقوهم إلى شرح تفصيلي من مدير مديرية الطب البيطري لنظام العمل بالمجزر وما يتميز به عن غيره من المجازر التقليدية.

وأشاد وزير الزراعة بالمجزر كونه مجهز بأحدث أجهزة الذبح المتطورة والتي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة وكذا الاستغلال الأمثل لمخرجات عملية الذبح وإعادة تدوير المخلفات الناتجة لتصنيع علف نظيف عالي الجودة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال خطة طموحة إلى تطوير كافة المجازر على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد محافظ الغربية أن هذه المشاريع الإنتاجية تهدف لتقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب للمواطنين، ذلك إلى جانب توفيرها لفرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم على استخدام الآلات المطورة وآلية العمل بها، وهذا ما تحرص عليه القيادة العليا، كما يهدف المجزر فى المقام الأول للقضاء على الذبح خارج المجازر، مشيرًا إلى أن المجزر فى مرحلة التشطيب والتجهيزات النهائية، حيث وصلت نسب الانتهاء من الأعمال المدنية إلى ٩٩٪ والمعدات إلى ٩٥ ٪ تمهيدًا للافتتاح خلال هذا الشهر ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

يُذْكَرْ أن المجزر النصف آلي بشبشير والمقام على مساحة ٣٠ قيراط بواقع ٣ عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة، وتتضمن عنابر الذبح (العنبر الأول: عنبر نصف آلي مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، عنبرين آخرين يدويين).

وتبلغ الطاقة الاستيعابية (٢٠ رأس ماشية ساعة، ٥٠ رأس أغنام ساعة ) لكل عنبر، كما يتضمن محطة معالجة سعة ( ١٠٠ م٣ يوم ) ومحطة تدوير مخلفات المجزر لإنتاج العلف ( كوكر ) ٣ طن، كما يشمل المجزر مبنى إدارى ( معمل، خزينة أختام )،مبنى خدمات وأمن (غرفة أمن، غرفة عمال، غرفة مولد كهرباء، غرفة كهرباء )، بالإضافة إلى خزان صرف ومعالجة سعة ٢٠٠ م٣، خزان مياه احتياطى سعة ٢٠٠ م٣ ومنطقة ااستقبال الفرت ومنطقة ااستقبال وفحص الحيوانات ( كارنتينه ) لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر النصف آلي بشبشير الحصة (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر النصف آلي بشبشير الحصة (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر النصف آلي بشبشير الحصة (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر النصف آلي بشبشير الحصة (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر النصف آلي بشبشير الحصة (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر النصف آلي بشبشير الحصة (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر النصف آلي بشبشير الحصة (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر النصف آلي بشبشير الحصة (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر النصف آلي بشبشير الحصة (صور)
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر النصف آلي بشبشير الحصة (صور)

الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة محافظ الغربية المجزر النصف آلي بشبشير الحصة

أخبار تهمك

حالة من القلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ ساعة و نصف

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 21 ساعة

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

منذ حوالي 5 ساعات

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم الفريق لتعديل عقده خلال الفترة المقبلة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مجلس الأهلى يحدد اليوم موعد انتخابات النادى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| حبس المتهمين بواقعة فيديو "السجود للكلب" سنتين وغرامة 100 ألف جنيه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من محكمة الإرهاب بشأن محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ ساعة

تعليق مثير من كيروش بعد الفوز على ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري من ميسي عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة السنطة يتفقد مجزر ذبح اللحوم ويشدد على النظافة العامة بالغربية (صور)

رئيس مدينة السنطة يتفقد مجزر ذبح اللحوم (صور)

وزير الزراعة: إنشاء أكبر مجزر آلي بمدينة الغردقة بتكلفة 200 مليون جنيه

محافظ قنا يشهد ذبح دوره جديدة من الدواجن بالمجزر الآلي

طرح 25 ألف دجاجة مجمدة بمنافذ محافظ قنا لبيع السلع الغذائية (صور)

خطة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بتكلفة 1.6 مليار جنيه

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

11:00 ص

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

07:28 م

قرار عاجل من محكمة الإرهاب بشأن محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة

12:35 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements