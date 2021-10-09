هاني سمير يجسد شخصية دكتور في مسلسل "إجازة مفتوحة"

يشارك الفنان هاني سمير في مسلسل إجازة مفتوحة الذي يعرض حالياً على الشاشات والمنصات الإلكترونية بطولة الفنان شريف منير.









وقال الفنان هاني سمير أنه يجسد شخصية دكتور هاني في العمل، وأنه سعيد بتجربته مع الفنان شريف منير في مسلسل إجازة مفتوحة المكون من 40 حلقة.









مسلسل إجازة مفتوحة بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، مراد مكرم، نور محمود، محمد العمروسي، كريم أبو زيد، ملك قورة، سميحة أيوب، وآخرون إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.