Advertisements

هاني سمير يجسد شخصية دكتور في مسلسل "إجازة مفتوحة"

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:23 م
هاني سمير
هاني سمير
بسمة عادل
يشارك الفنان هاني سمير في مسلسل إجازة مفتوحة الذي يعرض حالياً على الشاشات والمنصات الإلكترونية بطولة الفنان شريف منير.




وقال الفنان هاني سمير أنه يجسد شخصية دكتور هاني في العمل، وأنه سعيد بتجربته مع الفنان شريف منير في مسلسل إجازة مفتوحة المكون من 40 حلقة.




مسلسل إجازة مفتوحة بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، مراد مكرم، نور محمود، محمد العمروسي، كريم أبو زيد، ملك قورة، سميحة أيوب، وآخرون إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

الكلمات المفتاحية

هاني سمير شريف منير الفنان شريف منير الفجر الفني اجازة مفتوحة

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الأهلى يحدد اليوم موعد انتخابات النادى

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 4 ساعات

حالة من القلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ ساعة و نصف

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم الفريق لتعديل عقده خلال الفترة المقبلة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ ساعة

عاجل| حبس المتهمين بواقعة فيديو "السجود للكلب" سنتين وغرامة 100 ألف جنيه

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من محكمة الإرهاب بشأن محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من ميسي عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 21 ساعة

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق مثير من كيروش بعد الفوز على ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

شريف منير يُعانى من مشاكل مع شقيقاته في مسلسله "أجازة مفتوحة"

في هذا الموعد..شريف منير يستكمل تصوير مشاهده بمسلسل "إجازة مفتوحة"

شريف منير يستأنف تصوير مشاهده بمسلسل " إجازه مفتوحة"

تعرف على موعد عرض مسلسل "إجازة مفتوحة" عقب طرح البرومو

بهذه الطريقة.. لقاء الخميسي تروج لمسلسلها الجديد إجازة مفتوحة"

كريم أبو زيد : ظهورى متميز ولكنه مفاجأة من نار فى"أجازه مفتوحة" بتوقيع محمد حماقى

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

11:00 ص

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

07:28 م

قرار عاجل من محكمة الإرهاب بشأن محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة

12:35 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements