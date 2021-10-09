"كل الكلمات خجلت منك" ..نادين نسيب توجه رسالة لإبنتها

نشرت النجمة نادين نسيب نجيم صورة لإبنتها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت نادين على الصور قائلة:" بدي أكتب شئ على الصورة ضاعت الكلمات وهربت مني..لإني مافي كلمة يا بنتي بتعبر عن حبي ليكي..وشعوري قدامك كأم وصديقة وملاكك الحارس وسندك وضهرك وقوتك الحياة..كل الكلمات خجلت منك يا روحي.. بس هقولك الله يحميكي ".



تألقت نادين في مسلسلها الآخير "صالون زهرة" من إنتاج شركة الصباح "Cedars Arts Productions"، هو بطولة أيضًا كلًا من معتصم النهار​، ​طوني عيسى​، ​كارول عبود​، نقولا دانيال، ​فادي أبي سمرا.