رفع 1750 طن قمامة.. وأعمال ‏تشجير بإبشواي (صور)

قال الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواى، بمافظة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، تقوم بحملات يومية للنظافة بالمدينة والقري التابعة والتي تستهدف الشوارع الرئيسية والفرعية ونقاط التجميع والمقالب الوسيطة، بالإضافة إلى متابعة أعمال الجمعيات الأهلية ‏للجمع السكني للقمامة، وكذلك قص الحشائش والأشواك ورفع الأتربة من جانبي الطرق والشوارع وجوار البلدورات‏.



وقد أسفرت الحملات اليومية لمنظومة النظافة عن رفع 1750طن قمامة ومخلفات خلال أسبوع بالورديتين الصباحية والمسائية ورفع ناتج تطهير الأبحر والمصارف.



وذلك ضمن متابعة وأستكمال أعمال التجميل والتشجير بالطرق السياحية والرئيسية بالمدينة والقري لتحسين الشكل الحضاري ‏والجمالي وأستبدال الأشجار التالفة ووضع بدلًا منها، تم زراعة عدد 100شجره بزروميا وعدد 10 جنيه الوان مع الأهتمام بري ‏وغسيل كافة الأشجارالمزروعة وقص وتهذيب الأشجار المزروعة بما يتناسب مع الشكل الجمالي ولا يعيق الرؤية بكافة ‏الشوارع ورفع ناتج التهذيب أولا بأول‏.





