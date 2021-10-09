"عبد الغفار والمتيني" يشهدان فاعليات افتتاح العام الجامعي الجديد

افتتح صباح اليوم أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة الأمناء المساعدون.



وفي بداية الزيارة، شهد الحضور مراسم رفع وتحية العلم وسط الطلاب، وقام الوزير بتبادل الحديث الأبوي مع الطلاب واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أهمية حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطعيم كافة منتسبى الجامعات والمعاهد حفاظا على سلامة وصحة الجميع، ومتابعة دورية وتفصيلية من دولة رئيس الوزراء لهذا الملف، والتعاون والتنسيق الكامل واليومى مع وزارة الصحة والسكان.



واطمأن د. عبدالغفار على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مباني الجامعة وقاعاتها الدراسية، ومتابعة دخول الطلاب للجامعة بشكل منظم.



كما أكد د. عبدالغفار انتهاء كافة الجامعات من استكمال تجهيز منشآتها الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التأكيد على سرعة الإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، مع اتخاذ كافة ما يلزم من معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.



وأشار الوزير إلى ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية.





وأكد الوزير استعداد الجامعات بخطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الهام في اكتشاف وصقل المواهب والقدرات التي يملكها الطلاب، وإمداد مختلف المجالات الرياضية والعلمية والفنية في مصر بالأبطال والمبدعين والموهوبين منهم، مشيرًا إلى أهمية عقد الندوات التثقيفية؛ وتنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.





كما أشار د. عبدالغفار إلى استكمال تنفيذ خطة الوزارة للتحول الرقمي داخل الجامعات تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات، وميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع في انشاء المنصات التعليمية الإلكترونية، التي تعتمد على التعليم عن بُعد، والتي أثبتت جدارتها أثناء جائحة كورونا.



وخلال الجولة أكد أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من الالتزام بإرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى والتعقيم المستمر لقاعات الدراسة.



وأشار أنه تم اصدار قرار بضرورة تلقى جرعات التطعيم منذ شهور الإجازة الصيفية حيث تم الإنتهاء من تطعيم ٧٠ ألف طالب و١٤ ألف عضو هيئة تدريس و٤٠ ألف من أعضاء الجهاز الإدارى وقد كان التحدى الأكبر هو تطعيم الطلاب حيث تعد جامعة عين شمس من الجامعات الأكثر كثافة طلابية فبها ٢٠٠ ألف طالب في المراحل الجامعية الأولى و٢٥ ألف طالب في مرحلة الدراسات العليا وقد زودت وزارة الصحة الجامعة بعدد كافي من جرعات التطعيم حيث تم التطعيم من خلال ١٤ نقطة تطعيم فى مختلف الكليات ومستشفيات الجامعة والمستشفى الميدانى ومن المقرر الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب خلال الأسبوعين المقبلين.



و أكد أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة استعدت لبدء الدراسة خلال العام الجامعي الجديد بالحضور الكامل للطلاب داخل الكليات مع وجود المقررات الإلكترونية استعدادًا لكل السيناريوهات، وأشار إلى أنه تم تخصيص مسارين للدخول من بوابات الحرم الرئيسي أحدهما للطلاب الذين تلقوا اللقاح والآخر لمن سيتم توجيههم لتلقي اللقاح مباشرة من خلال نقاط التطعيم المنتشرة داخل الحرم الجامعي، لافتًا أن الجامعة يمكنها تطعيم قرابة ١٢ ألف يوميًا.



وأكد استمرار الأنشطة الطلابية بفاعلية وتنوع مع وجود نقاط لاتحاد الطلاب منتشرة في الحرم الرئيسي للجامعة للتعريف بالأنشطة المتنوعة والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب.





وأعقب مراسم رفع العلم مشاركة الوزير والقيادات الجامعية الطلاب في أنشطتهم المتنوعة التي قدموها احتفالا بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وغيرها من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية المختلفة؛ لتنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتعريفهم بأهمية نصر أكتوبر، والتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة، ومساندة الشعب المصري لجيشه في تحقيقه هذا النصر العظيم.



جاء ذلك بحضور طلاب أسرة من أجل مصر المركزية وطلاب الاتحاد ومديرو إدارات رعاية الشباب والذين قدموا أنشطتهم تحت إشراف أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.