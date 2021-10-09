بدء الإنتاج بحقل "بحار شمال غرب" بمعدل 15 مليون قدم مكعب يومياً





كشفت الشركة العامة للبترول المصرية، عن أنه تم وضع حقل غاز "بحار شمال غرب" على الإنتاج بمعدل أولي 15 مليون قدم مكعب غاز يومياً، فضلا عن ارتفاع معدلات الإنتاج لأرقام غير مسبوقة.





ويبلغ إنتاج شركة شركة العامة للبترول المصرية حوالي 74 ألف برميل زيت مكافئ يومياً نتيجة تكثيف انشطة البحث والتنقيب بجانب تنمية الحقول وتحسين أدائها، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية لطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لعدد من المشروعات البترولية بمنطقتي خليج السويس ورأس غارب بالبحر الأحمر، والتي شملت التسهيلات الإنتاجية الجديدة لشركتي جابكو والعامة للبترول لمتابعة برامج العمل وخطط التطوير لزيادة معدلات الإنتاج ودعم حجم الاحتياطيات من البترول والغاز.





وأكد الملا، أهمية الاستمرار في دعم شركات إنتاج قطاع البترول من أجل الاستمرار في زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة والعمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاجية الآبار مما يؤدى إلى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية.





ووجه الملا باستغلال الإمكانيات المتاحة في ضوء ارتفاع أسعار البترول العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة من خلال التنسيق مع جهاز شئون البيئة .



