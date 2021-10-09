سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 4 دولارات

قفز سعر برميل النفط الكويتي بنحو 4 دولارات خلال تعاملات، أمس الجمعة.

وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، أن سعر برميل النفط زاد 3.86 دولار، ليبلغ 82.42 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 78.56 دولار في تداولات أمس الأول، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".





وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي 44 سنتا لتبلغ عند التسوية 82.39 دولار للبرميل، كما صعد سعر عقود خام "نايمكس" الآجلة 1.05 دولار ليغلق عند مستوى 79.35 دولار.



