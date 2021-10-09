Advertisements

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 4 دولارات

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
قفز سعر برميل النفط الكويتي بنحو 4 دولارات خلال تعاملات، أمس الجمعة.
 
وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، أن سعر برميل النفط زاد 3.86 دولار، ليبلغ 82.42 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 78.56 دولار في تداولات أمس الأول، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي 44 سنتا لتبلغ عند التسوية 82.39 دولار للبرميل، كما صعد سعر عقود خام "نايمكس" الآجلة 1.05 دولار ليغلق عند مستوى 79.35 دولار.

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الأهلى يحدد اليوم موعد انتخابات النادى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من محكمة الإرهاب بشأن محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ ساعة

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من ميسي عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| حبس المتهمين بواقعة فيديو "السجود للكلب" سنتين وغرامة 100 ألف جنيه

منذ ساعة و نصف

كارت كيروش الناجح..من هو عمرو مرموش نجم منتخب مصر الجديد؟

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم الفريق لتعديل عقده خلال الفترة المقبلة

منذ ساعة و نصف

حالة من القلق في ريال مدريد بسبب هازارد

منذ ساعة و نصف

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق مثير من كيروش بعد الفوز على ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

11:00 ص

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

07:28 م

قرار عاجل من محكمة الإرهاب بشأن محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة

12:35 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements