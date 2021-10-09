زلزال يضرب قضاء إنديكا ويدمر مئات البيوت الريفية في إيران

تسبب زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر، في تدمير مئات البيوت الريفية في أكثر من 120 قرية، في قضاء إنديكا بمحافظة خوزستان الإيرانية.

وكان مدير جمعية الهلال الأحمر في خوزستان، علي خدادادي، أعلن عن إرسال فرق تقييم إلى المناطق التي ضربها الزلزال في مدينة إنديكا.

وفي تصريحات صحفية، قال علي خدادادي: "عقب الزلزال الذي وقع صباح اليوم في المناطق الريفية والجبلية في إنديكا ، قامت 10 فرق تابعة للهلال الأحمر بتقييم السكان من إنديكا ومسجد سليمان وأنديمشك وباغمالك ودزفول ولالي والأهواز، لتحديد المناطق المتضررة ومدى الأضرار التي لحقت بها".

وأضاف علي خدادادي: "جميع فروع جمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان على أهبة الاستعداد أيضا".