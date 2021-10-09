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أحمد سامى يخفف الحمل البدنى لسموحة وبرنامج تأهيلى خاص لمروان حمدى

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:28 م
أحمد سامي
أحمد سامي
عمرو محمد

 قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى تخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين والتركيزعلى تنفيذ بعض الجمل الفنية، إلى جانب الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن والتحولات السريعة من الدفاع للهجوم والعكس، وذلك استغلالاً للمباريات الودية القوية التى يخوضها الفريق استعداداً لإنطلاق الموسم الكروى الجديد.

وكان "الموج الأرزق" قد استهل ودياته بالإسكندرية بالتعادل مع البنك الأهلى ثم واجه  المصرى فى ثانى اللقاءات الودية وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد  أحرزهما عبدالكبير الزادى والوافد الجديد أمير عادل وظهرت الصفقات الجديدة التى أبرمها سموحه بمستوى مرضى بعض الشئ بالنسبة للمدير الفنى.

وخصص أحمد سامى المدير الفنى لسموحة برنامج بدنى لتجهيز مروان حمدى مهاجم الفريق الوافد من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة سنة ، وذلك لتجهيزه لمباريات الدورى خاصة وأنه من الأعبين أصحاب القدرات الخاصة ويعول عليه "الموج الأرزق" الكثير فى قيادة هجوم الفريق وتعويض رحيل حسام حسن المنتقل إلى الأهلى.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى استعداداً لمواجهة الإسماعيلى الودية القادمة والتى ستقام يوم 11 أكتوبر الجارى ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، واستقر المدير الفنى على تجربة أكثر من لاعب فى مراكز جديدة خلال المواجهات القادمة، خاصة وانه سيختتم فترة الإعداد بمواجهة قوية مع طلائع الجيش والتى ستقام يوم 13 أكتوبر فى الأسكندرية أيضا.

الكلمات المفتاحية

لمروان حمدى سموحة أحمد سامى

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