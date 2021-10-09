تعرف على الأبطال المنضمون لفيلم "عمهم" للفنان محمد إمام

إنضم كل من محمد ثروت، باسم سمرة، محمد سلام، الشحات مبروك، إلي قائمة فيلم عمهم بطولة الفنان محمد إمام والذي من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.









فيلم "عمهم"بطولة محمد إمام، أمينة خليل، سيد رجب، محمود حميدة، وآخرون تأليف وسام صبرى، ومن إنتاج أحمد السبكي.











يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام مسلسل "النمر" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي وشاركوا في البطوله وهنا الزاهد، محمد رياض خالد أنور، محمد مهران، نرمين الفقي، وغيرهم من الفنانين إخراج شيرين عادل.