كيرلس مدحت يكتب: الحياة مبتعتمدش أي حد

كل منا يمر بفترات في حياته تكون جميلة في حين وفي حين اخر تصبح لا تسر لا عدو ولا حبيب وانسب تشبيه لها انها تكون اسوء من اللون الاسود الغامق ، لكن نكون غير عادلين ان ظلمنا الحياة وقولنا انها "سواد في سواد" او ارتفعنا بسمعتها الى الاعلى وقولنا ان الحياة جميلة ،فنحن عادلين لا نريد ان نظلم الحياة على عكس ما هي تفعل.

كل منا يمر بفترات في حياته تكون جميلة في حين وفي حين اخر تصبح لا تسر لا عدو ولا حبيب وانسب تشبيه لها انها تكون اسوء من اللون الاسود الغامق ، لكن نكون غير عادلين ان ظلمنا الحياة وقولنا انها "سواد في سواد" او ارتفعنا بسمعتها الى الاعلى وقولنا ان الحياة جميلة ،فنحن عادلين لا نريد ان نظلم الحياة على عكس ما هي تفعل.

اشعر اوقات اني مجهد بشكل كبير في ظل اني لم اكون قد فعلت شئ استهلك مجهود ،واوقات اخرى يكون معدل نومي لا يزيد عن ٣ ساعات يومياً ولا اجد دقائق لوضع وجبة طعام ما بين ساعات اليوم وعلى الرغم من هذا لا اشعر بتعب او اجهاد .

اشعر اوقات اني مجهد بشكل كبير في ظل اني لم اكون قد فعلت شئ استهلك مجهود ،واوقات اخرى يكون معدل نومي لا يزيد عن ٣ ساعات يومياً ولا اجد دقائق لوضع وجبة طعام ما بين ساعات اليوم وعلى الرغم من هذا لا اشعر بتعب او اجهاد .

لم اكن مبالغ لو تحدثت وعبرت ان العام الجاري قد مررت فيه بفترات صعبة للغاية وقد تهدم بعض الاشخاص ان وضُعوا في نفس الموقف لكن عبرتها باقل خسائر استطيع ان اخرج بها، واوقات اخرى اكاد اكون ابكي من شدة الفرح .

لم اكن مبالغ لو تحدثت وعبرت ان العام الجاري قد مررت فيه بفترات صعبة للغاية وقد تهدم بعض الاشخاص ان وضُعوا في نفس الموقف لكن عبرتها باقل خسائر استطيع ان اخرج بها، واوقات اخرى اكاد اكون ابكي من شدة الفرح .