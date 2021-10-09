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كيرلس مدحت يكتب: الحياة مبتعتمدش أي حد

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
كل منا يمر بفترات في حياته تكون جميلة في حين وفي حين اخر تصبح لا تسر لا عدو ولا حبيب وانسب تشبيه لها انها تكون اسوء من اللون الاسود الغامق ، لكن نكون غير عادلين ان ظلمنا الحياة وقولنا انها "سواد في سواد" او ارتفعنا بسمعتها الى الاعلى وقولنا ان الحياة جميلة ،فنحن عادلين لا نريد ان نظلم الحياة على عكس ما هي تفعل.

اشعر اوقات اني مجهد بشكل كبير في ظل اني لم اكون قد فعلت شئ استهلك مجهود ،واوقات اخرى يكون معدل نومي لا يزيد عن ٣ ساعات يومياً ولا اجد دقائق لوضع وجبة طعام ما بين ساعات اليوم وعلى الرغم من هذا لا اشعر بتعب او اجهاد .

لم اكن مبالغ لو تحدثت وعبرت ان العام الجاري قد مررت فيه بفترات صعبة للغاية وقد تهدم بعض الاشخاص ان وضُعوا في نفس الموقف لكن عبرتها باقل خسائر استطيع ان اخرج بها، واوقات اخرى اكاد اكون ابكي من شدة الفرح .

اشعر بك الان وانت تقول بداخلك ما هذا المقال الذي يعرض المشكلة وعدم المشكلة يقدم الخوف والشجاعة ،الحزن والفرح، النجاح والفشل ،الموقف ومضاده،فهي ديه الحياة يا عزيزي كل الفترات بما فيها ،المشاعر وما بداخلها ،المواقف واحداثها وهكذا تكون الحياة اوقات تمر بتفاصيل جديدة تبني وتهدم وتجدد وتصلح فيك ،وانت كل ما عليك هو انك تستعد لكل ما هو وارد ان تمر بيه وتتعلم مما تمر عليه ،وفي الختام اود ان اكتب وانصف الحياة فهي لست ظالمة او عادلة لكن نحن من نظلم انفسنا ان لم نيقنها على شكلها الحقيقي

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