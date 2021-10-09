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دسوقي : الإنتقال للإسماعيلي شرف كبير

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
انضم محمد دسوقي لاعب مصر المقاصة السابق إلي نادي الإسماعيلي في صفقة تبادلية مع فريق المقاصة وتنازل اللاعب عن مستحقاته لدي الفريق الفيومي

وقال أحمد علاء الدين وكيل اللاعب أن محمد انتظم في تدريبات الفريق وان اللاعب كان مرحب جدا بالعرض ولم يأخذ وقت للتفكير وانتفق مع الإسماعيلي في كل شئ خلال فترة بسيطة من الزمن.

ومن جانبه أكد داللاعب أنه شرف كبير له الإنضمام إلى نادي كبير مثل الإسماعيلي مشيرا إلى أنه ضحى من أجل حسم الصفقة .

وأضاف دسوقي : "الإسماعيلي بوابتي إلي منتخب مصر وهو ما أركز عليه في الفترة المقبلة".

وانتقل محمد دسوقي إلي الإسماعيلي قبل غلق قيد بساعات قليلة

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