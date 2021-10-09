دسوقي : الإنتقال للإسماعيلي شرف كبير

انضم محمد دسوقي لاعب مصر المقاصة السابق إلي نادي الإسماعيلي في صفقة تبادلية مع فريق المقاصة وتنازل اللاعب عن مستحقاته لدي الفريق الفيومي

انضم محمد دسوقي لاعب مصر المقاصة السابق إلي نادي الإسماعيلي في صفقة تبادلية مع فريق المقاصة وتنازل اللاعب عن مستحقاته لدي الفريق الفيومي

وان اللاعب كان مرحب جدا بالعرض ولم يأخذ وقت للتفكير وانتفق مع الإسماعيلي في كل شئ خلال فترة بسيطة من الزمن.

وقال أحمد علاء الدين وكيل اللاعب أن محمد انتظم في تدريبات الفريق وان اللاعب كان مرحب جدا بالعرض ولم يأخذ وقت للتفكير وانتفق مع الإسماعيلي في كل شئ خلال فترة بسيطة من الزمن.