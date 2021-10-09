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تعرف على شخصية أيتن عامر في مسلسل "شهر 10"

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:26 م
أيتن عامر
أيتن عامر
بسمة عادل
تستعد الفنانة أيتن عامر لبدء تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم "شهر 10"، والذي من المقرر عرضه قريباً على الشاشات والمنصات الإلكترونية.


وتجسد الفنانة أيتن عامر دور فتاة تعاني من مرض سرطان الثدي وهو مسلسل إجتماعي درامي وهو من تأليف وليد زيدان ومن إخراج راندا علم.


وفي سياق آخر شاركت الفنانة أيتن عامر في مسلسل زي القمر حكاية انا قبلت وشاركها في البطولة تيام قمر، عابد عناني، محسن منصور، أسامة عبدالله، لبنى ونس، عزت زين، شريف الغريب، إخراج معتز حسام.

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حكايه ايتن عامر الفنانة ايتن عامر الفجر الفني

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