سله الأهلى والكويت وحلم اللقب العربى لأول مرة





يلتقى فى السادسه مساء اليوم الفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الكويت فى نهائى البطولة العربية رقم 33 التى ينظمها الاتحاد السكندرى فى الفترة من 29 سبتمبر إلى 9 أكتوبر .





تأهل الأهلى للنهائى على حساب الاتحاد السكندرى حامل اللقب بينما تأهل الكويت على حساب الزهراء التونسى .





ويراود كلا من الأهلى والكويت حلم إحراز اللقب العربى لأول مرة الليله حيث لم يسبق لأى من الفريقين إحراز اللقب قبل ذلك .





ووصل الأهلى إلى نهائى البطولة العربية 4 مرات دون إحراز اللقب بينما سبق لفريق الكويت إحراز المركز الثالث مرة والمركز الرابع .