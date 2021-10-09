الحرارة تصل لـ41 درجة.. الأرصاد تكشف عن توقعاتها لطقس الأحد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.





- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.





- طقس حار على جنوب سيناء.





- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



