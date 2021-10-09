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‎ريال مدريد يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:28 م
ريال مدريد
ريال مدريد
هايدي يسري
شهدت الجولة الماضية بالدوري الإسباني مفاجأت عديدة، حيث خسر فريق ريال مدريد من فريق أسبانيول، كما فاز فريق أتلتيكو مدريد على فريق برشلونة ولكن هذا لم يغير ترتيب الدوري الإسباني الذي يحتل صدراته الملكي.
وينتظر الفريق الكتالوني مباراة هامة وتكون من أهم منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإسباني، حيث يتسضيف فريق فالنسيا يوم الأحد المقبل 17‪-‬10 ، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، كما يسعي البرسا في تحسين وضعه الحرج بالدوري.
ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، ويكون كالآتي:
1 ريال مدريد، 17 نقطة.
2 أتلتيكو مدريد، 17 نقطة.
3 ريال سوسيداد، 17 نقطة.
4 إشبيلية، 14 نقطة.
5 أوساسونا، 14 نقطة.
6 رايو فاليكانو، 13 نقطة.
7 أتلتيك بلباو، 13 نقاط.
8 فالنسيا، 12 نقطة.
9 برشلونة، 12 نقطة.
10 ريال بيتيس، 12 نقطة.
11 فياريال، 11 نقاط.
12 ريال مايوركا، 11 نقاط.
13 إسبانيول، 9 نقاط.
14 إلتشي، 9 نقاط.
15 سيلتا فيجو، 7 نقاط.
16 قادش، 7 نقاط.
17 غرناطة، 6 نقاط.
18 ليفانتي، 4 نقاط.
19 ألافيس، 3 نقاط.
20 خيتافي، نقطة واحدة.

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ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني الدوري الاسباني

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