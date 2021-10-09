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نائب محافظ المنيا يستقبل المشاركين في رالي "تحدي عبور مصر"

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:32 م
نائب المحافظ مع المشاركين
نائب المحافظ مع المشاركين
أحمد الخميسي
أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، لاستقبال المشاركين في رالي " تحدي عبور مصر" أمام ديوان عام المحافظة لموسم 2021، والذي وصل إلى محافظة المنيا، قادمًا من القاهرة، وبحضور الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وتمثل محافظة المنيا محطة راحة وتوقف للمشاركين اليوم، وسيواصل المشاركون السباق إلى "الأقصر- أسوان".

وأهدى نائب المحافظ، المشاركين في السباق عددًا من الهدايا التذكارية الخاصة بالمحافظة، وطالبهم بتكرار الزيارة للمحافظة كسائحين لتفقد وزيارة معالم المنيا السياحية، حيث تضم مواقع أثرية متعددة ومقومات سياحية متكاملة، ووصف الحدث بأنه سياحي بالدرجة الأولى، يهدف لتنشيط وترويج حركة السياحة الداخلية والدولية، لإعادة مصر لمكانتها السياحية اللائقة.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن عدد المتسابقين بلغ 53 متسابق منهم 25 جنسيات أجنبية مختلفة، مؤكدًا على استمرار جهود المحافظة لتنشيط السياحة ووضع المنيا على خارطة السياحة ضمن باقي محافظات الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

محافظة المنيا رالي تحدي عبور مصر

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