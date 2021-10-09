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ولا ليلة من لياليك " لحماقي تتصدر المركز الأول  "يوتيوب" وتقترب مشاهدتها من المليون الثاني

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:39 م
محمد حماقي
محمد حماقي
نور طلعت

تصدر النجم محمد حماقي، مؤشرات البحث العالمي الشهير "جوجل" بعد طرحه ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" مساء أمس الأربعاء عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ومن أبرز أغاني الألبوم التي حققت نجاح كبير فور طرحها عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" أغنية "ولا ليلة من لياليك" حيث احتلت المركز الأول ضمن المحتويات الرائجة والأكثر مشاهدة عبر نفس الموقع، كما تقترب نسب مُشاهداتها من المليون الثاني عقب يومين  من نزولها.

جدير بالذكر أن أغنية "ولا ليله من لياليك" من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس تميم.

الكلمات المفتاحية

يا فاتني ولا ليلة من لياليك محمد حماقي

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