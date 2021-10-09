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موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:31 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره توسكر الكينى يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022.

وتأهل توسكر الكيني إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي 3-0، في إياب الدور التمهيدي من البطولة، مستغلا تعادله 1-1 في مباراة الذهاب.

موعد مباراة الزمالك و توسكر الكيني
و تقام مباراة الزمالك و توسكر الكينى يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري على ملعب الأخير، في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني
ومن المُتوقع أن يتم بث مباراتي الزمالك وتوسكر الكيني عبر قنوات "أون تايم سبورتس" عبر التردد الأرضي على أقل تقدير، وفقا لما كان يتم في السنوات السابقة.

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