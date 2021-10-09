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جريزمان يعلق على تحطيمه لرقم هنري مع منتخب فرنسا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:32 م
جريزمان
جريزمان
وكالات
أكد أنطوان جريزمان، أن تحطيم رقم تيري هنري في تسجيل الأهداف للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، لا يمثل هاجسا كبيرا بالنسبة له، وذلك بعد اقترابه من الوصول إلى 100 مباراة دولية.

ولدى جريزمان فرصة تحقيق بطولة مع المنتخب الفرنسي، وذلك حينما يلعب الفريق في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام نظيره الإسباني، وذلك بعدما تأهل الفريق للمباراة النهائية بعد أن  قلب الطاولة على بلجيكا وفاز عليها 3 / 2 أمس الخميس، في الدور قبل النهائي.

وتأخر المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه ديديه ديشان بنتيجة صفر / 2، لكنه نجح في العودة للمباراة في الشوط الثاني بعدما سجل له كريم بنزيمة وكيليان مبابي هدفين للتعادل، قبل أن يرتدي ثيو هيرنانديز ثوب البطل ويسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وسجل جريزمان 41 هدفا مع المنتخب الفرنسي طوال مسيرته الدولية، مما يعني أنه على بعد عشرة أهداف من رقم هنري.

وقال جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، في تصريحات لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة: "أنه قريب (الرقم القياسي) لكنه ليس هاجسا بالنسبة لي".

وأضاف: "أشارك في العديد من المباريات بدون أن أسدد على المرمى مما يعني أنه ليس هاجسا بالنسبة لي، عشرة أهداف ليست كثيرة لكنها كذلك في الوقت ذاته، سأتعامل مع الأمر بسهولة".

وساعد جريزمان / 30 عاما/ منتخب بلاده على الفوز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعدما خسر المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا على أرضه وبين جماهيره أمام البرتغال  قبل ذلك بعامين.

وعن اقترابه من المباراة المئوية قال جريزمان: "أنا دائما أحب اللعب في المنتخب الفرنسي، أنا فخور دائما بارتداء تلك الألوان".

وأضاف: "أنا أحب كرة القدم، ومع غرفة الملابس تلك وكل العاملين والطاقم الفني والإداري، لدي خبرة كبيرة وأنا بطل العالم كذلك، لكنني في الوقت ذاته أحاول أن أمنح كل ما لدي في الدفاع والهجوم حسبما يحتاج الفريق".

وأوضح: "أنا فخور وسعيد للغاية، وأتمنى أن ينتهي الأمور ببطولة واحتفال بعد المباراة".

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