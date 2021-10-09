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عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:34 م
المغرب
المغرب
محمد أيمن

تقام اليوم السبت مواجهة المغرب ضد غينيا بيساو والتي تجمع بينعما على ملعب إستاد المركب الرياضي محمد الخامس لحساب مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.

مباراة المغرب ضد غينيا بيساو 

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تنقل فيه المواجهة عبر قناة SSC3 HD فيما يمكن مشاهدتها عبر قناة الرياضية المغربةي على النايل سات عبر التردد التالي :-

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Nilesat 2017 غربا11476عمودي27500DVB-S QPSK 3/4مفتوح
Arabsat 2C/2D/3A26 شرقا12683عمودي27500DVB-S QPSK 3/4مفتوح
Eutelsat II f321.5 شرقا11569أفقي9500DVB-S2 8PSK 3/4مفتوح
Hot Bird 9 (13C)13 شرقا10873عمودي27500DVB-S2 8PSK 3/4مفتوح

الكلمات المفتاحية

تصفيات كأس العالم المغرب

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