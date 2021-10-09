عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال





تقام اليوم السبت مواجهة المغرب ضد غينيا بيساو والتي تجمع بينعما على ملعب إستاد المركب الرياضي محمد الخامس لحساب مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.





مباراة المغرب ضد غينيا بيساو





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تنقل فيه المواجهة عبر قناة SSC3 HD فيما يمكن مشاهدتها عبر قناة الرياضية المغربةي على النايل سات عبر التردد التالي :-





القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 201 7 غربا 11476 عمودي 27500 DVB-S QPSK 3/4 مفتوح Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12683 عمودي 27500 DVB-S QPSK 3/4 مفتوح Eutelsat II f3 21.5 شرقا 11569 أفقي 9500 DVB-S2 8PSK 3/4 مفتوح Hot Bird 9 (13C) 13 شرقا 10873 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4 مفتوح



