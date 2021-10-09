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عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال
السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:34 م
محمد أيمن
تقام اليوم السبت مواجهة المغرب ضد غينيا بيساو والتي تجمع بينعما على ملعب إستاد المركب الرياضي محمد الخامس لحساب مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.
مباراة المغرب ضد غينيا بيساو
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
في الوقت الذي تنقل فيه المواجهة عبر قناة SSC3 HD فيما يمكن مشاهدتها عبر قناة الرياضية المغربةي على النايل سات عبر التردد التالي :-
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 201
|7 غربا
|11476
|عمودي
|27500
|DVB-S QPSK 3/4
|مفتوح
|Arabsat 2C/2D/3A
|26 شرقا
|12683
|عمودي
|27500
|DVB-S QPSK 3/4
|مفتوح
|Eutelsat II f3
|21.5 شرقا
|11569
|أفقي
|9500
|DVB-S2 8PSK 3/4
|مفتوح
|Hot Bird 9 (13C)
|13 شرقا
|10873
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 3/4
|مفتوح