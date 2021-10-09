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ننشر خطوات استخراج رخصة قيادة السيارة 2021.. وهذه قيمة الرسوم

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:24 م
استخراج رخصة قيادة السيارة 2021
استخراج رخصة قيادة السيارة 2021
خلال الفترة الماضية زادت عمليات البحث عن خطوات استخراج رخصة قيادة السيارة 2021، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل في مصر.

ونقدم لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني ، الشروط والمستندات والرسوم وخطوات استخراج رخصة قيادة السيارة 2021، وفقا لبيانات إدارة المرور بالجيزة، في السطور التالية:-

الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سيارة 2021

وحتى تتمكن من استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة 2021، يجب أن تتوفر بعض الشروط، والمستندات التي يمكن تلخيصها في الآتي:-

- يشترط للحصول على رخصة القيادة ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

- وألا يكون المتقدم يعاني من مشكلات عضوية تمنع الحصول على رخصة القيادة.

وجاءت المستندات المطلوبة كالآتي:  
- صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن يطلع الموظف على الأصل.

- صورة من شهادة التخرج أيضا مع إطلاع على الأصل.

- يقدم طلب الحصول على الرخصة على نموذج 256، ويمكن الحصول عليه من مقر المرور.

- يحتاج الملف أيضا لـ 4 صور شخصية «4 في 6» بخلفية بيضاء، للمتقدم.

- أصل شهادة الكشف الطبي الذي يتم للمتقدمين داخل وحدات المرور عن حالة النظر وأمراض الباطنة.

خطوات استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي 2021

- الذهاب لوحدة المرور الخاصة بالمتقدم، وتكون حسب محل الإقامة المدون في البطاقة الشخصية.

- تقديم المستندات السابق ذكرها للموظف المختص.

- اجتياز المتقدم اختبار الإشارات والقيادة داخل المرور.

- دفع الرسوم المقررة، ثم الحصول على رخصة القيادة.

الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي 2021

ويمكن تلخيص الرسوم التي تدفع حتى تستخرج رخصة القيادة، كالآتي:

- شراء ملف وحافظة لرخصة القيادة من المرور، وهي نحو 35 جنيها.

- نموذح 256 للحصول على رخصة القيادة، وهي بنحو 7 جنيهات.

- شهادة الكشف الطبي وفصيلة الدم للمتقدم وقيمتها 285 جنيها.

- رسم ضريبة الرخصة الخاصة، وتقدر بنحو 615 جنيها.

- ويجب الحصول على استمارة بيانات للمتقدم وسعرها 105 جنيهات.

- رسوم التامين الإجباري وتنمية موارد الدولة

- طابع شرطة على طلب الترخيص يقدر بـ15 جنيها.

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