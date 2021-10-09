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ننشر خطوات استخراج رخصة قيادة السيارة 2021.. وهذه قيمة الرسوم
السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:24 م
خلال الفترة الماضية زادت عمليات البحث عن خطوات استخراج رخصة قيادة السيارة 2021، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل في مصر.
ونقدم لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني ، الشروط والمستندات والرسوم وخطوات استخراج رخصة قيادة السيارة 2021، وفقا لبيانات إدارة المرور بالجيزة، في السطور التالية:-
الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سيارة 2021
وحتى تتمكن من استخراج رخصة قيادة سيارة خاصة 2021، يجب أن تتوفر بعض الشروط، والمستندات التي يمكن تلخيصها في الآتي:-
- يشترط للحصول على رخصة القيادة ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.
- وألا يكون المتقدم يعاني من مشكلات عضوية تمنع الحصول على رخصة القيادة.
وجاءت المستندات المطلوبة كالآتي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن يطلع الموظف على الأصل.
- صورة من شهادة التخرج أيضا مع إطلاع على الأصل.
- يقدم طلب الحصول على الرخصة على نموذج 256، ويمكن الحصول عليه من مقر المرور.
- يحتاج الملف أيضا لـ 4 صور شخصية «4 في 6» بخلفية بيضاء، للمتقدم.
- أصل شهادة الكشف الطبي الذي يتم للمتقدمين داخل وحدات المرور عن حالة النظر وأمراض الباطنة.
خطوات استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي 2021
- الذهاب لوحدة المرور الخاصة بالمتقدم، وتكون حسب محل الإقامة المدون في البطاقة الشخصية.
- تقديم المستندات السابق ذكرها للموظف المختص.
- اجتياز المتقدم اختبار الإشارات والقيادة داخل المرور.
- دفع الرسوم المقررة، ثم الحصول على رخصة القيادة.
الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي 2021
ويمكن تلخيص الرسوم التي تدفع حتى تستخرج رخصة القيادة، كالآتي:
- شراء ملف وحافظة لرخصة القيادة من المرور، وهي نحو 35 جنيها.
- نموذح 256 للحصول على رخصة القيادة، وهي بنحو 7 جنيهات.
- شهادة الكشف الطبي وفصيلة الدم للمتقدم وقيمتها 285 جنيها.
- رسم ضريبة الرخصة الخاصة، وتقدر بنحو 615 جنيها.
- ويجب الحصول على استمارة بيانات للمتقدم وسعرها 105 جنيهات.
- رسوم التامين الإجباري وتنمية موارد الدولة
- طابع شرطة على طلب الترخيص يقدر بـ15 جنيها.