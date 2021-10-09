Advertisements

بكلمات مبهجة ...دياب يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:53 م
دياب وامير كرارة
دياب وامير كرارة
نادين نجدي
نشر المطرب دياب صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وكان دياب في الصورة برفقة النجم أمير كرارة، وعلق على الصورة قائلًا:" كل سنة وأنت طيب وناجح ومكسر الدنيا يا صاحبي يا اجدع وأطيب خلق الله ".


يظهر دياب في فيلم "السرب" بشخصية قائد جناح عسكرى في داعش وينتمى لجماعات إرهابية، والفيلم يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش في ليبيا ضد داعش.

الكلمات المفتاحية

نجوم مصر مشاهير فن دياب امير كرارة الاختيار

أخبار تهمك

بالصور.. صاحب تريند "الطفاية دي" يُضحك الرئيس السيسي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من محكمة الإرهاب بشأن محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة

منذ حوالي 4 ساعات

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مجلس الأهلى يحدد اليوم موعد انتخابات النادى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من ميسي عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من كيروش بعد الفوز على ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الأهلي السابق ينتقد أداء منتخب مصر تحت قيادة كيروش

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على رسالة دينا فؤاد لـ أمير كرارة في عيد ميلاده

أمير كرارة يهنئ درة على نجاح مسلسل "بلا دليل"

أمير كرارة لتامر حسني: "ناجح ومكسر الدنيا ومنور السينمات"

"كل سنة وأنت طيب يا أجدع أخ".. أحمد كرارة يهنئ شقيقه أمير بعيد ميلاده

تامر مرسي يطرح الإعلان التشويقي لفيلم "السرب"

قصة واقعية.. أحمد موسى يشيد بـ فيلم السرب: الأعداء لم يناموا منذ عرض الإعلان (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

02:00 م

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

11:00 ص

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

02:47 م

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements