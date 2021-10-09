بكلمات مبهجة ...دياب يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

نشر المطرب دياب صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام ".



وكان دياب في الصورة برفقة النجم أمير كرارة، وعلق على الصورة قائلًا:" كل سنة وأنت طيب وناجح ومكسر الدنيا يا صاحبي يا اجدع وأطيب خلق الله ".





يظهر دياب في فيلم "السرب" بشخصية قائد جناح عسكرى في داعش وينتمى لجماعات إرهابية، والفيلم يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش في ليبيا ضد داعش.



