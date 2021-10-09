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تقلص عجز الميزانية العمانية بنحو 2.6 مليار دولار

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر

قالت وزارة المالية العمانية إن البلاد سجلت عجز ميزانية بلغ نحو مليار ريال (2.60 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى أغسطس، بانخفاض سنوي 46.2 في المائة لعجزها المالي، إذ استفادت من ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت إيرادات الدولة 13.9 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الزيادة انعكست في تحسن أسعار النفط والغاز على مدار الأشهر الماضية.
وارتفع الإنفاق العام 1.7 في المائة على أساس سنوي، وفقا لـ"رويترز".


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