شاهد..أحدث ظهور لـ سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها بصورة لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت "أبو ضيف" وهي ترتدي فستان أسود اللون كات تركت شعرها منسدلًا، ووضعت مكياج مناسب مع بشرتها يظهر ملامح جمالها.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال سلمى أبوضيف، مشاركتها في بطولة إحدى حكايات "إلا أنا"، والتي حملت عنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنور