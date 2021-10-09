Advertisements

إيمان العاصي تبهر جمهورها بإطلالة جديدة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:55 م
ايمان العاصي
ايمان العاصي
نادين نجدي
نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت "إيمان" في الصورة بلوزة لونها أسود، كانت الصورة وهي تقف أمام مرآه، تركت شعرها منسدلًا، علقت على الصورة قائلة:" أيقونة الجمال".

تنتظر الفنانة إيمان العاصي حاليًا عرض فيلمي" فارس " و" عمار"، وذلك بعد إبعادها عن السينما لمدة ثلاثة سنوات، وكان آخر فيلم قدمته هو"حرب كرموز".

وانتهت إيمان العاصي مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "فارس"، وهو من إنتاج أيمن يوسف ومن تأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم حسين فهمى وأحمد زاهر.

الكلمات المفتاحية

نجوم مشاهير مسجون ترانسيت فن ايمان العاصي احمد عز

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الأهلى يحدد اليوم موعد انتخابات النادى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

منذ ساعتين و 29 دقيقة

نجم الأهلي السابق ينتقد أداء منتخب مصر تحت قيادة كيروش

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور.. صاحب تريند "الطفاية دي" يُضحك الرئيس السيسي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 21 ساعة

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من محكمة الإرهاب بشأن محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب ضد غينيا بيساو في تصفيات المونديال

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من ميسي عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثير من كيروش بعد الفوز على ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر بصحبة زوجته وابنتيه في جلسة تصويرية جديدة

إيمان العاصي تنتظر عرض فيلمي " فارس" و" عمار"

بصورة مع والدها.. ملك زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

بإطلالة بيضاء.. هند صبري تبهر جمهورها

بإطلالة أنيقة.. يسرا تبهر جمهورها

شاهد.. إيمان العاصي تغازل نفسها عبر إنستجرام

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:15 م

عاجل.. ميسي يوجه ضربة قاضية إلى محمد صلاح

عاجل.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية " للعريس "

02:00 م

عاجل.. الزمالك يتلقى بشرى سارة بعد أزمة القيد

11:00 ص

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "اسجد للكلب"

02:47 م

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements