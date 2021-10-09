شاهد أبطال مسلسل "منورة بأهلها" في كواليس العمل

روجوا أبطال مسلسل "منورة بأهلها" للعمل من خلال حسابهم على مواقع السوشيال ميديا والذي من المقرر عرضه قريباً على الشاشات والمنصات الإلكترونية.



مسلسل "منورة بأهلها" بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، محمد حاتم، إخراج يسري نصر.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي فيلم "200 جنيه" الذي يعرض حاليا في السينمات وطوله اسعاد يونس أحمد السقا ، غادة عادل ،مي سليم ،وغيرهم من الفنانين إخراج محمد أمين.