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بالصور.. صاحب تريند "الطفاية دي" يُضحك الرئيس السيسي
السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:54 م
عبد الله الميهي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعات وأجنحة معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة 1500 عارض بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.
وخلال جولة الرئيس فقد صادف أيوب القاضي صاحب التريند الشهير "الطفاية دي"، وكما تبين من الصور تمكنه بطريقته المميزة من إضحاك الرئيس السيسي.
وتبادل الرئيس، الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى اقتراحاتهم وأفكارهم، موجهًا بتقديم كل التسهيلات والدعم لهم وبتذليل أي عقبات تواجه أنشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها إلى الأسواق.