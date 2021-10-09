بالصور.. صاحب تريند "الطفاية دي" يُضحك الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعات وأجنحة معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة 1500 عارض بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.





وخلال جولة الرئيس فقد صادف أيوب القاضي صاحب التريند الشهير "الطفاية دي"، وكما تبين من الصور تمكنه بطريقته المميزة من إضحاك الرئيس السيسي.



