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اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية: القوات المسلحة وقوات مكافحة الإرهاب ستؤمن الانتخابات

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:59 م
الجيش العراقي
الجيش العراقي
وكالات

قال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي مع رئيس مفوضية الانتخابات العراقية، إن القوات المسلحة وقوات مكافحة الإرهاب ستؤمن الانتخابات.

 

بدأ اليوم السبت، الصمت الانتخابي في العراق قبل يوم من الانتخابات التشريعية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتحظى الانتخابات العراقية القادمة باهتمام وزخم دولي واسع، وسط دعوات القوى الصناعية السبع الكبرى في العالم لإشراك مراقبين للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتغطية إعلامية متواصلة على مدار الساعة.

 

تحديات أمنية وسياسية ضخمة تحاصر المرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية المرتقبة، بالتزامن مع قرب موعد انعقادها في الـ10 من أكتوبر المقبل، وسط سلسلة من الاغتيالات والانسحابات الجماعية، فضلًا عن المحاصصة الطائفية من أجل استمالة الناخبين عبر تخويفهم من القوميات والطوائف الأخرى.

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