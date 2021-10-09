‎نابولي يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

يندهش عشاق الكرة الإيطالية من مفاجأة نابولي الذي احتل صدراة الدوري الإيطالي ويليه فريق اي سي ميلان، وذلك بعد انتهاء الجولة السابعة.

كما ينتظر جماهير الكرة الاوروبية واحدة من أهم مباريات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي، حيث سيواجه فريق يوفنتوس يوم الأحد الموافق 17‪-‬10 فريق روما على ملعب أليانز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، ويكون كالآتي:

1 نابولي، 21 نقطة.

2 ميلان، 19 نقطة.

3 إنتر ميلان، 17 نقطة.

4 روما، 15 نقطة.

5 فيورنتينا، 12 نقطة.

6 لاتسيو، 11 نقطة.

7 يوفنتوس، 11 نقطة.

8 أتالانتا، 11 نقطة.

9 بولونيا، 11 نقطة.

10 إمبولي، 9 نقاط.

11 تورينو، 8 نقاط.

12 هيلاس فيرونا، 8 نقاط.

13 أودينيزي، 8 نقاط.

14 ساسولو، 7 نقاط.

15 سامبدوريا، 6 نقاط.

16 جنوى، 5 نقاط.

17 فينيزيا، 5 نقاط.

18 ساليرنيتانا، 4 نقاط.

19 سبيزيا، 4 نقاط.

20 كالياري، 3 نقاط.



